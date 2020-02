Scuola, saranno assunti 500 dirigenti con scorrimento delle graduatorie di merito

(Teleborsa) -. Un emendamento al dl prevedeidonei per aver superato l'ultimo concorso -e disponibili nei prossimi anni. L'emendamento in questione, infatti, rende possibile lodei concorsi, permettendo l’assunzione di tutti coloro che sarebbero rimasti fuori pur avendo superato regolare concorso.Questa modifica al Milleproroghe è stata, su richiesta die sulla base di unaformulata dai sindacati, che rappresentano il personale del comparto e della dirigenza pubblica. L'emendamento presentato dai due sindacati aveva suggerito questo esito conal decreto 162/19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’associazione sindacale dei dirigenti scolastici, lo scorso 19 gennaio, aveva presentato unai, richiedendo fra l’altro lo scorrimento delle graduatorie di merito per i cinquecento idonei."È un successo importante che premia l’azione sindacale, pone rimedio a un’ingiustizia e mette un freno al crescente contenzioso sulla materia", sottolinea, presidente nazionale di Anief e Udir, aggiungendo che "lo scorrimento della graduatoria permetterà di far funzionare le nostre scuole con risorse umane da non valorizzare, reputate idonee a ricoprire il ruolo di dirigente scolastico”.avevano presentato uncui chiederanno laall'atto dell'approvazione definitiva della legge.