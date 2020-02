Borsa Milano tiene con le banche. In rosso le altre Borse

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, grazie all'dell'offerta. Si muovono decisamente, invece,, che scontano le preoccupazioni per ilL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Lieve peggioramento dello, che sale a +132 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,79%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,86%, contrazione più moderata per, che soffre un calo dello 0,50%., con ilche si attesta a 25.139 punti. In luce le(+1,72%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 23,15%, allineandosi al valore insito nell' offerta della banca guidata da Carlo Messina Effervescente, con un progresso del 5,74%, ed, che vanta un incisivo incremento del 2,28%.Bene, che mostra un aumento del 2,06%.La peggiore si conferma, che prosegue le contrattazioni a -10,85%, per effetto dell'annuncio dell'necessario a finanziare l'acquisto degli sportelli di UBI.Sessione negativa per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,39% in attesa dei conti.Scivola, con un netto svantaggio del 2,34%.In caduta libera, che affonda del 2,02%.Al Top tra le azioni italiane a, spunti sulla(+6,57%), su(+3,16%) e(+3,08%) che sono fra gli altri protagonisti di un possibile