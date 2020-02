Coronavirus pesa sui mercati europei. Milano resiste con banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale negativo per le principali borse europee sui rinnovati timori sull'riaccesi dopo il warning di Apple . Il colosso di Cupertino ha lanciato un allarme sulle vendite, ammettendo che mancherà i suoi obiettivi a causa delle ripercussioni del virus cinese.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,41%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 51,42 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +133 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,92%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,75%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,48%., con il, che avanza a 25.224 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,62%),(+1,59%) e(+0,92%).Nel listino, i settori(-2,01%),(-1,35%) e(-1,31%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+23,55%) sostenuta dalla notizia dell' offerta lanciata da Intesa Sanpaolo . Tonica anche(+4,78%). Dal lato dei rialzi anche(+3,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,83%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.del FTSE MidCap,(+10,34%),(+5,11%),(+4,23%) e(+3,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,74%.Affonda, con un ribasso del 2,65%.Crolla, con una flessione del 2,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,35%.