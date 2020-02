Opening Bell stonata per Wall Street. Effetto Apple

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street chein scia airiaccesi dopo il warning di Apple . Il colosso di Cupertino ha lanciato un allarme sulle vendite, ammettendo che mancherà i suoi obiettivi a causa delle ripercussioni del virus cinese.Sul fronte macroeconomico, l'indice manifatturiero Empire State , che misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York, si è portato a febbraio a 12,9 punti dai 4,8 di gennaio, superando anche attese degli analisti. Atteso nel pomeriggio anche un aggiornamento sulla, che rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi.Sulle prime rilevazioni, ilscambia con un calo dello 0,25%; sulla stessa linea, in lieve calo loa 3.373,37 punti. Poco sotto la parità il(-0,25%); pressoché invariato lo(-0,17%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,85%) e(-0,59%).Al top tra i(+0,70%) e(+0,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,43%),(+3,24%),(+3,22%) e(+2,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,73%.In caduta libera, che affonda del 3,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,31 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,05%.