In rosso Milano e gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

chimico

sanitario

bancario

Tenaris

BPER

Saipem

Diasorin

Unicredit

Nexi

Recordati

Anima Holding

Salini Impregilo

Illimity Bank

Piaggio

Banca Popolare di Sondrio

Tod's

Banca MPS

Datalogic

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo, sull'onda delle preoccupazioni per gli impatti del Coronavirus e per il dato del GFK sulla fiducia dei consumatori tedeschi.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Lieve aumento dell', che sale a 1.621,1 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,91%.Avanza di poco lo, che si porta a +137 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,91%. Deboleche registra una flessione dello 0,27%.scende dello 0,80%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,56%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +3,68% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,48%),(-2,43%) e(-2,13%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,70%),(+1,62%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,97%.Calo deciso per, che segna un -2,93%.Sensibili perdite per, in calo del 2,87%.In apnea, che arretra del 2,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,82%),(+1,68%),(+1,51%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,09%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,89%.Affonda, con un ribasso del 3,06%.