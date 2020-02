Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta al ribasso mentre continuano a giungere indicazioni contrastanti sul ritmo dei nuovi contagi sul fronte dell'emergenza coronavirus. A contenere le perdite contribuiscono le ulteriori misure a sostegno dell’economia adottate dalla banca centrale cinese Restando in tema di banche centrali,è emerso cheed il FOMC ritiene che l'epidemia e le sue possibili ripercussioni debbano essere monitorate attentamente. Il board della banca centrale americana considera ancoraper sostenere l’espansione statunitense e sottolinea che nonostante la, l'incertezza resta elevata.Sul fronte macro, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è leggermente aumentato, ma rispetta le attese degli analisti. Segnali di forza sono giunti, invece, dall', dove c'è un rafforzamento delle aspettative delle aziende americane Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,57%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 3.366,74 punti. Variazioni negative per il(-1,26%), come l'S&P 100 (-0,7%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,30%),(-0,90%) e(-0,90%).del Dow Jones,(+0,74%),(+0,74%),(+0,71%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si abbattono su-2,91%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,94%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,24%),(+1,59%),(+1,58%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-8,78%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,64%.Affonda, con un ribasso del 3,62%.Crolla, con una flessione del 3,60%.