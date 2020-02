Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,85%; sulla stessa linea, perde terreno lo, che retrocede a 3.337,34 punti, ritracciando dell'1,06%. Pesante il(-1,73%), come l'S&P 100 (-1,1%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-2,22%),(-1,48%) e(-1,34%) sono tra i più venduti.Tra i(+0,83%),(+0,58%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,04%.Crolla, con una flessione del 2,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.Al top tra i, si posizionano(+3,49%),(+3,24%),(+2,35%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,48%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.