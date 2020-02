Piazza Affari prosegue debole con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono gli scambi sottotono. I mercati mostrano ribassi frazionali, in scia a Wall street ed alle borse asiatiche, nonostante. In Italia, delusione anche per i dati 2019 su ordini e fatturato nell'industria Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,08. Si riduce di poco lo, che si porta a +135 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.incolore, che scambia con una limatura dello 0,25%, stessa impostazione per, che segna un -0,31%, tentenna, che cede lo 0,21%., che scambia con un calo dello 0,31% sul. Pesa l'andamento debole del settore(-1,35%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,04%, sempre sulle speculazioni di un grande progetto europeo.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,64%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,29%.avanza dell'1,01%.La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -4,10%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,03% sulle voci che parlano di un'uscita di Mustier.Pesante, che segna una discesa di ben -2,49 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.