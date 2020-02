Wall Street a picco con la paura della pandemia. L'OMS la esclude

Dow Jones

(Teleborsa) -, che prosegue gli scambi in pesante ribasso, sui. Un segnale che arriva anche dal mercato dove si registra una inversione della curva dei rendimenti fra i Treasury a 3 mesi e 10 anni, che normalmente indica una possibile recessione.A New York, si conferma in forte calo il(-3,3%), che si attesta a 28.036,79 punti; giornata da dimenticare per lo, che retrocede a 3.233,01 punti, in ribasso del 3,14%. Pessimo il(-3,68%), come l'S&P 100 (-3,3%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-4,48%),(-3,79%) e(-3,43%).In questanessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -7,34%.Sensibili perdite per, in calo del 4,96%.In apnea, che arretra del 4,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,40%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,71%),(+3,34%), grazie alle speranze sul suo antivirale, e(+3,24%). Fra i peggiori, che continua la seduta con -9,50%. Lettera su, che registra un importante calo del 7,19%. Affonda, con un ribasso del 6,60%.