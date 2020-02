In rosso le borse europee, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che, già deboli, hanno accentuato il calo in scia al cambiamento di rotta di Wall Street. I listini americani, dopo un avvio in cauto rialzo, hanno vistocon gli investitori sempre più preoccupati per iled i suoi effetti sull'economia globale. Ad appesantire il sentiment hanno contribuito alcuni dati macro sotto le attese degli analisti.Sul mercato Forex, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,64%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,36% e continua a trattare a 50,73 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +149 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,97%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,88%. Pessima performance perche registra un ribasso dell'1,94%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,94%., in una sessione caratterizzata da, con ilche accusa una discesa dell'1,44%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,73%) e(+0,44%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,29%),(-2,04%) e(-1,77%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,94%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,17%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,05%.In caduta libera, che affonda del 3,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,68 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,50%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,69%),(+4,06%),(+3,79%) e(+3,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,35%.Sensibili perdite per, in calo del 4,79%.In apnea, che arretra del 2,89%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,43%.