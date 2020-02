Borse europee giù. Bene Piazza Affari con tanti spunti su Blue-Chips

oro

(Teleborsa) -, mentre, grazie ad una serie di spunti spositivi fra le Blue-Chips. Ad alimentare l'incertezza c'è ancora il, ma anche il Country Report della, che ha confermato la persistenza di, che si porta a 1.644,5 dollari l'oncia.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. In lieve rialzo lo, che si posiziona a +152 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,02%.resta debole, che registra una flessione dello 0,63%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,49%, in calo, che cede lo 0,44%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,73%.Fra i comparti migliori(+2,35%),(+1,24%) e(+1,19%). Restano in disparte(-2,09%) e(-0,87%).di Milano, troviamo(+5,21%), dopo i risultati di Peugeot,(+4,26%), in scia ai conti 2019, e(+3,76%), galvanizzata dai rumors di scorporo della rete.Fra i peggiori, che continua la seduta con -1,98%, e, che soffre un calo dell'1,59%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,10%.