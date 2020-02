Piaggio, forte crescita utile a 46,7 milioni e ricavi (+9,5%)

Piaggio

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2019 con risultati in forte crescita:. Il CdA ha intenzione di proporre all'Assemblea un saldodi euro per azione, che porta ad 11 centesimi di euro, che porta il dividendo totale dell’esercizio, includendo l'acconto.sono stati pari a 1.521,3 milioni di euro, inrispetto ai 1.389,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2018 (+7,7% a cambi costanti). Ildi 458,8 milioni di euro segna unasul 2018, (+7% a cambi costanti).A 31 dicembre 2019 il Gruppo Piaggio hanel mondo(603.600 al 31 dicembre 2018). Nel periodo il Gruppo ha registrato un forte incremento dei ricavi in particolare nell’area(+23,2%), seguita dall’area(+8,8%) e dall’(+4,8%).Emerge undi euro, ined un(14,5% nel 2018), il(data dell’Ipo). Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 104,5 milioni di euro, in crescita del 12,7% rispetto ai 92,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018.(PFN) al 31 dicembre 2019 risulta pari adi euro, in linea con il dato al 31 dicembre 2018 (429,2 milioni di euro) nonostante l’impatto pari a 20,4 milioni di euro derivanti dell’adozione del principio contabile IFRS 16 dalla modifica alla politica sui dividendi. Escludendo tali effetti,risulta pari a 389,7 milioni di euro,di euro rispetto al 31 dicembre 2018.Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivatorispetto ai 115,3 milioni di euro del 2018.