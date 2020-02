Sfuma di nuovo il rimbalzo a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Segni contrastati per la borsa di Wall Street dopo una partenza all'insegna del rimbalzo. I rialzi, infatti, sono limitati, con il Dow Jones che passa in negativo, sulla scia dell'Sul fronte macro, le vendite di case nuove, negli Stati Uniti , sono aumentate più di quanto atteso dagli esperti, a gennaio, toccando il livello più alto dal 2007.Tra gli indici statunitensi, il, scende a 27.024,81 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre, al contrario, lo, che rimane a 3.125,4 punti. In frazionale progresso il(+0,46%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,04%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,37%),(-0,47%) e(-0,43%).Tra i(+2,74%),(+1,34%),(+1,33%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Tra i(+20,71%),(+4,86%),(+4,26%) e(+4,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,20%.Affonda, con un ribasso del 3,32%.Crolla, con una flessione del 3,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,81%.