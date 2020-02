Wall Street parte in rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

finanziario

materiali

Visa

Microsoft

United Health

3M

Walt Disney

Moderna

Viacom

Netflix

Ross Stores

Baidu

Tesla Motors

Vodafone

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street che prova anche oggi il rimbalzo. alle vendite precedenti, dopo quello già tentato la vigilia, ma poi sfumato sui crescenti timori legati al Coronavirus fuori dalla Cina Sul fronte macroeconomico, è atteso un aggiornamento sull'andamento delle vendite di case nuove. Già pubblicato, invece, il dato sulle richieste di mutui settimanali negli Stati Uniti che ha evidenziato una crescita delle domande dopo il calo della settimana precedente.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,6%; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.148,1 punti. Buona la prestazione del(+0,88%), come l'S&P 100 (0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,18%),(+1,02%) e(+0,79%).Al top tra i(+1,99%),(+1,69%),(+1,42%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,88%),(+3,24%),(+2,76%) e(+2,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,45%.Tentenna, che cede lo 0,69%.