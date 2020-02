In rosso le Piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A condizionare il sentiment degli investitori sono ancora una volta iin scia all' emergenza coronavirus Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,093. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,32%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,15%) si attesta su 48,17 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +155 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,03%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,67%. Pessima performance anche per, che registra un ribasso dell'1,51%. Sotto pressione, con un forte calo dell'1,46%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,82%.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,63%),(-2,59%) e(-2,51%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,12%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,74% dopo la sconfitta ieri a Lione nei quarti di Champions League.In caduta libera, che affonda del 3,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,23 punti percentuali.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,47%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,27%.Sensibili perdite per, in calo del 2,60%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,57%.