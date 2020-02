Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,11% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia lo, che scivola a 3.085,35 punti. In discesa il(-1,35%), come l'S&P 100 (-1,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,72%),(-1,54%) e(-1,04%).Al top tra i(+4,04%),(+2,22%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,66%.In caduta libera, che affonda del 2,44%.Tra i(+5,65%),(+4,22%),(+3,24%) e(+2,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,72%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,92 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,38%.Sensibili perdite per, in calo del 5,35%.