Borse europee in rosso. Milano la peggiore

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sui mercati azionari europeisull'economia dopo un tentativo di rimbalzo in avvio sostenuto dalle aspettative di misure espansive di politica monetaria , per contrastare gli effetti del COVID-19.Sul mercato valutario, l'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,111. L', in aumento (+1,29%), raggiunge 1.606,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,21%), raggiunge 45,3 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +181 punti base, aumentando di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,16%.crolla, con una flessione dell'1,74%. Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,92%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,60%. Giornata nera per lacon una discesa del 3,83%.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-6,48%),(-5,75%) e(-5,13%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano sulle banche:-8,88%,-7,75% e-7,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,58%.Da solo nellasi posiziona su un buon +0,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,49%.In caduta libera, che affonda dell'8,62%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,53 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 7,53%.