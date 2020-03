L’Europa tenta il rimbalzo. Occhi puntati sulle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee sono in moderata crescita, seguendo il rimbalzo dei mercati asiatici , sulleda parte delle banche centrali, per contrastare gli effetti del diffondersi del COVID-19 sull'economia Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,44%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,46%.(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,68%.In salita lo, che arriva a quota +175 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,12%.riporta un moderato +0,03%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,44%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,40%. A Milano, forte calo del(-1,77%), che ha toccato 21.595 punti.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-3,69%),(-3,62%) e(-2,67%).Affondano o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,58%. Giù anche, che registra un ribasso del 4,87%. Crolla, con una flessione del 4,70%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 4,28%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +1,46%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,97%.