Wall Street prosegue in rally

(Teleborsa) -, che scommette sull'arrivo di aiuti da parte della Fed , soprattutto alla luce delA New York, l'indicemostra un guadagno del 2,78%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da sette cali consecutivi, che ha preso il via la scorsa settimana; giornata brillante anche per lo, che avanza a 3.020,69 punti. Su di giri il(+2,47%), come l'S&P 100 (2,4%).(+4,09%),(+3,55%) e(+2,94%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+6,49%),(+5,84%),(+4,79%) e(+4,52%).Tra i(+10,45%),(+9,05%),(+7,92%) e(+6,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.In caduta libera, che affonda del 4,10%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,89%.