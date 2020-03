Wall Street apre in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

energia

informatica

Coca Cola

United Health

JP Morgan

Exxon Mobil

Intel

Caterpillar

Tesla Motors

Viacom

Ebay

American Airlines

Moderna

(Teleborsa) -, dopo il rally messo a segno ieri dal mercato americano, un rimbalzo che si giudicava perlopiù tecnico per effetto ricoperture. Fra l'altro, c'èper l'evento clou della politica americana, lafra i candidati alle primarie, e laa Vienna.Frattanto, il mercato è rimasto deluso dalla, tenutosi in teleconferenza, che ha semplicemente prospettato possibili aiuti all'economia senza dare alcuna indicazione aggiuntiva.Ilparte con un leggero calo dello 0,43%; sulla stessa linea lo, che avvia la giornata sotto la parità a 3.071,93 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,48%. Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori, in particolare i comparti(-1,52%),(-1,22%) e(-0,63%).del Dow Jones,(+0,88%) e(+0,85%).La peggiore è, che segna un -2,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.Tra i(+5,07%),(+3,24%),(+1,14%) e(+0,95%). Dal lato opposto, che flette del 9,56%.