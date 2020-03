Amplifon chiude 2019 con risultati record

Amplifon

(Teleborsa) -, che chiude l'esercizio 2019 con undi euro. Un risultato che ha beneficiato dell'ottimo andamento dei, che si è trasferito sull'Ebitda in aumento del 28,8% a 301,2 milioni (su base ricorrente)."Il 2019 e' stato un anno di grande successo: per il quinto anno consecutivo abbiamo chiuso l'esercizio coche confermano la validità della nostra strategia e la nostra forte capacità di esecuzione", ha commentato. "Oltre ai numeri- ha detto il numero uno - il 2019 è stato infatti il primo anno dell's, la maggiore acquisizione della nostra storia" e nell'anno "abbiamo esteso il roll-out della nostrain Francia, Germania, Olanda, Stati Uniti e Australia.- ha ricordato - "abbiamo perfezionato"., in miglioramento rispetto agli 840,9 milioni dell'anno prima. Sarà proposto un dividendo di 16 centesimi di euro per azione, in aumento del 14,3% rispetto all'anno precedente, con un payout di circa il 33%.Nonostante i risultati in crescita,a, a fronte di previsioni degli analisti leggermente più alte