Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) -, nel tentativo di riallinearsi al rimbalzo messo a segno nei giorni scorsi da Wall Street e dall'Asia. Un sostegno arriva dalle banche centrali che hanno ridotto i tassi d'interesse - Fed e Hong Kong - mentre si attendono anche eventuali azioni dalla BCE.Frattanto dalsono arrivate, in particolare il PIL dell'Italia è stato confermato in calo dello 0,3% L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. In aumento il presso dell', che mostra un rialzo dello 0,41%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,74%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +153 punti base, con un decremento di 26 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,92%.svettache segna un importante progresso dell'1,60%, vola, con una marcata risalita dell'1,93%, brilla, con un forte incremento (+1,64%). A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,9%) che raggiunge i 22.162 punti. Si punta però sulle(+3,35%) per la loro natura difensiva. Bene anche(+2,01%) e(+1,89%). Giù(-0,67%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,59%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,44% dopo l'annuncio della vendita di PartnerRe Su di giri(+3,4%).Fra i più forti ribassi, che continua la seduta con -0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.del FTSE MidCap,(+4,10%) e(+4,07%). male, che segna un -3,43%.