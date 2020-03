Digital Magics avvia un piano di acquisto di azioni proprie

Digital Magics

(Teleborsa) -comunica che in data 4 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'con decorrenza dalla data del 5 marzo 2020 fino al 24 aprile 2020.Il piano è attuato in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci del 30 aprile 2019 che aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e gli Amministratori Delegati in via disgiunta tra loro, all'e avrà avrà per oggetto un numero di azioni ordinarie tale per cui il controvalore massimo complessivo degli acquisti sia pari a 25.000,00 euro.Si rende noto che Digital Magics alla data del 4 marzo 2020 detiene n. 10.600 azioni proprie, corrispondenti allo 0,14% del capitale sociale.