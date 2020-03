Piazza Affari guida le perdite in Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

viaggi e intrattenimento

sanitario

bancario

Amplifon

UBI Banca

Banco BPM

Ferragamo

(Teleborsa) -, confermando importanti perdite, dopo il rimbalzo di ieri. La correzione infatti è stata perlopiù tecnica ed i mercati sono tornati ad interrogarsi sull', di cui non si conosce la durata e si temono gli impatti. Occhi puntati anche sulSeduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,119. L', in aumento (+0,9%), raggiunge 1.651,3 dollari l'oncia. Si conferma in aumento il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,60%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +167 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,02%.crolla, con una flessione dell'1,72%, vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,78%, e pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,92%. Peggio fa la, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,08%. fra i comparti peggiori(-3,80%),(-3,34%) e(-3,33%).Affondano o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -6,93%.Fra le banche, perde terreno, con un decremento del 4,91%, seguita da, che lascia sul tappeto il 4,90%.In caduta libera, che affonda del 4,69%.