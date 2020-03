Borsa americana alla deriva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

energia

utilities

JP Morgan

American Express

Home Depot

Boeing

Moderna

Viacom

Tripadvisor

Mylan

Mattel

Tesla Motors

Akamai Technologies

(Teleborsa) - Neanche iriescono a risollevare il sentiment di, a causa delle. Il Job Report ha segnalato la crescita di 273 mila posti di lavoro, ben oltre le più rosee previsioni, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5%. Intanto, prosegue l'emergenza per la diffusione del Covid-19 a livello planetario.A New York, ilaffonda del 2,86%; sulla stessa linea, locrolla del 2,93%, scendendo fino a 2.935,46 punti. Pesante il(-2,82%), come l'S&P 100 (-2,9%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,57%),(-3,18%) e(-3,11%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Fra i più forti ribassi si segnala, che apre la seduta con -5,23%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,97%.Affonda, con un ribasso del 3,94%.Al top tra i, si posizionano(+5,19%),(+3,24%) e(+0,74%).La peggiore è, che ottiene -6,11%.Crolla, con una flessione del 4,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,96%.