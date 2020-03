Crollano Piazza Affari e le altre borse. Pesanti vendite sull'energia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in scia a quelli asiatici quest'oggi, nonostante l'emergenza Lombardia, ed è stata. Sono tantissimi isul Listino tricolore.L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,14. Da segnalate il(Light Sweet Crude Oil) (-19,53%) a 33,22 dollari per barile dopo il nulla di fatto dlel'OPEC. Torna a galoppare lo, che si posiziona a +198 punti base, con un forte incremento di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,25%.crolla, con una flessione del 5,64%, vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,24%, e pessima performance per, che registra un ribasso del 6,30%. A Milano, l'indicescivola del 9% a 18.927 punti.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti, ma i peggiori sono(-16,17%),(-13,91%) e(-9,49%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano per i titoli energetici e per i comparti di ingegneria collegati. Cosìperde il 16,63%,il 16,48% eil 16,05%.In caduta libera, che affonda del 12,09%.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -15,26%.Pesante, che segna una discesa di ben -13,43 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 12,86%.Sensibili perdite per, in calo del 12,09%.