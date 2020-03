Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

telecomunicazioni

utility

servizi finanziari

Diasorin

Buzzi Unicem

STMicroelectronics

ENI

Atlantia

Fineco

A2A

Mediobanca

Aeroporto di Bologna

Fincantieri

MARR

Italmobiliare

Banca Mediolanum

IREN

Falck Renewables

OVS

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per loNegativo l', in flessione dell'1,30%. L'è in calo (-1,67%) e si attesta su 1.652,2 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+8%), che raggiunge 33,62 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +224 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,38%.scende dell'1,41%, resta vicino alla parità(-0,09%), e lettera su, che registra un importante calo dell'1,51%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 3,28%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 19.438 punti, in forte calo del 3,32%. Pesante il(-3,88%), come il FTSE Italia Star (-2,8%).Scivolano sul listino milanese tutti i settori.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-5,58%),(-5,53%) e(-5,36%).di Milano, troviamo(+3,37%),(+2,37%),(+0,81%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,18%.Affonda, con un ribasso del 7,17%.Crolla, con una flessione del 7,17%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,87%.del FTSE MidCap,(+3,97%),(+2,05%),(+1,69%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,94%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,65%.In caduta libera, che affonda del 7,42%.