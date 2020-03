Mercati europei in rosso guardano a meeting BCE

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

bancario

automotive

telecomunicazioni

viaggi e intrattenimento

alimentare

beni per la casa

Diasorin

Banco BPM

UBI Banca

Fineco

Juventus

Enel

Moncler

Campari

Fincantieri

Credem

Banca MPS

MARR

Autogrill

Aeroporto di Bologna

Danieli

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -colpiti oggi nuovamente da vendite generalizzate mentre l'OMS ha appena dichiarato "pandemia" il coronavirus. Nel frattempo, Wall Street continua a scivolare, con un tonfo dellodel 4,03%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,14%. Lieve calo dell', che scende a 1.647 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 33,36 dollari per barile, con un ribasso del 2,91%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +211 punti base, con un calo di 14 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,36%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,35. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,40%. Giù anche, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 17.929 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+3,62%),(+2,41%) e(+2,03%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,27%),(-2,59%) e(-2,32%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'8,24%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 7,65%.Decolla, con un importante progresso del 6,08%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,51%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,84%.scende del 2,74%.Sensibili perdite per, in calo del 2,59%.In apnea, che arretra del 2,57%.di Milano,(+4,48%),(+4,40%),(+4,06%) e(+3,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,68%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,62%.Affonda, con un ribasso del 3,36%.