Wall Street chiude in rally

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, che recupera parte delle perdite incassate negli ultimi giorni. Ilmette a segno un guadagno del 4,89%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per lo, che termina a 2.882,23 punti. Balza in alto il(+5,34%), come l'S&P 100 (5,1%).(+6,60%),(+6,04%) e(+5,38%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,78%),(+7,26%),(+7,20%) e(+6,97%).Al top tra i, si posizionano(+15,25%),(+10,06%),(+9,13%) e(+8,70%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,03%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,89%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.