Wall Street sprofonda e manda in fumo rimbalzo vigilia

(Teleborsa) - Precipita la borsa di Wall Street sulle crescenti preoccupazioni degli investitori per la diffusione del coronavirus. Gli indici azionari americani hanno ampliato le perdite dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il Covid-19 è diventato una pandemia Tra gli indici statunitensi, ilche accusa un ribasso del 5,45%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sullo, che continua la giornata a 2.740,92 punti, in forte calo del 4,90%. In netto peggioramento il(-4,48%), come l'S&P 100 (-4,8%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-5,46%),(-5,40%) e(-5,26%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,64%.Sensibili perdite per, in calo del 9,41%.In apnea, che arretra del 7,88%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,45%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,72%),(+3,24%),(+0,95%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 10,13%.Affonda, con un ribasso del 9,91%.Crolla, con una flessione del 9,83%.