Milano sprofonda con l'Europa dopo BCE e Wall Street

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Intanto, la borsa statunitense arranca sui minimi, accusando un pesante ribasso sullodel 6,23%., contenere la diffusione del Coronavirus e. In particolare, è necessaria una risposta di politica fiscale ambiziosa e coordinata per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio". Lo ha detto la, nella consueta conferenza stampa seguita alla riunione del Board di politica monetaria , dopo che la BCE ha approntato misure eccezionali per contrastare gli effetti economici dell'epidemia che ha investito l'Europa.Sul mercato valutario, sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre l'1,04%. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 1.584,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 31,36 dollari per barile, in forte calo del 4,91%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +232 punti base, con un forte incremento di 21 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,54%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,49%, in caduta libera, che affonda del 9,10%, e pesante, che segna una discesa di ben -9,64 punti percentuali., con ilche sta lasciando sul terreno l'11%.Nel listino, i settori(-15,79%),(-11,73%) e(-11,45%) sono tra i più venduti.In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.