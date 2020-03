Wall Street a picco

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

beni industriali

energia

Boeing

United Technologies

DOW

American Express

Viacom

Western Digital

American Airlines

Wynn Resorts

Dish Network

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con le notizie sul fronte della diffusione del virus che continuano a tenere sotto pressione i mercati. L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito la situazione una "pandemia" a livello mondiale esortando tutti i paesi a raddoppiare gli sforzi per contrastare l’emergenza. Nel frattempo, ilha deciso di imporre restrizioni ai viaggi dall’Europa verso gli Stati Uniti per 30 giorni, contro la rapida diffusione dell’epidemia.Sulle prime rilevazioni, ilche sta lasciando sul terreno il 7,20%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio lo, che continua la seduta a 2.549,05 punti. Depresso il(-6,82%), come l'S&P 100 (-6,9%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-9,26%),(-7,97%) e(-7,90%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -14,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 12,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 10,68%.Affonda, con un ribasso del 9,77%., con un aumento del 3,24%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,42%.Crolla, con una flessione del 13,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 13,07%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'11,37%.