Wall Street affonda nonostante iniezione liquidità Fed

(Teleborsa) -in chiusura di seduta, a dispetto dell'i, che ha alzato il tetto per le aste repo overnight ai. E' panico per ilche è stato dichiarato una pandemia dall'OMS. Ilaccusa un ribasso del 5,86%; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che si ferma a 2.741,38 punti, in netto calo del 4,89%. Depresso il(-4,37%), come l'S&P 100 (-4,7%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-5,94%),(-5,52%) e(-5,46%) sono stati tra i più venduti.Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -18,16%.In caduta libera, che affonda del 10,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -9,93 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 7,67%.Tra i(+5,68%),(+3,24%),(+1,88%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,47%.Sensibili perdite per, in calo dell'11,03%.In apnea, che arretra del 10,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 10,31%.