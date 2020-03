Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

informatica

beni di consumo per l'ufficio

Goldman Sachs

Boeing

Walgreens Boots Alliance

JP Morgan

Exxon Mobil

Tripadvisor

Bed Bath & Beyond

Stericycle

Autodesk

Moderna

Tesla Motors

Broadcom

Cerner

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, dopo le rassicurazioni giunte da più parti sulla portata delle misure varate contro l'emergenza coronavirus.Il, sta mettendo a segno un guadagno del 4,30%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo, che arriva a 2.580,32 punti. Effervescente il(+3,99%), come l'S&P 100 (4,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+7,13%),(+4,77%) e(+4,49%).del Dow Jones,(+11,14%),(+9,99%),(+9,92%) e(+9,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,67%),(+11,92%),(+10,07%) e(+9,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,00%.Affonda, con un ribasso del 3,91%.