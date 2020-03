Appuntamenti e scadenze: settimana del 16 marzo 2020

Acsm-Agam

Ascopiave

Interpump Group

Poligrafici Printing

Reno De Medici

Sicit Group

Softec

Zucchi

Baxter International

Carraro

Conafi

Fullsix

Gruppo Green Power

Mondadori

Monrif

NVP

Openjobmetis

Poligrafici

Restart

Salcef Group

Techedge

Technogym

Aedes

Alerion

Astm

B.F

Cattolica

Enervit

Equita Group

FNM

General Mills

Guess

Italian Wine Brands

Luve

Mondo Tv Suisse

Prismi

Ratti

Recordati

Snam

TAS

Triboo

Unieuro

A2A

Banca Finnat

Bb Biotech

Datalogic

Enel

Gabetti

Lventure Group

Newlat Food

Piovan

Tinexta

Unipol

Unipolsai

Wiit

Askoll Eva

B&C Speakers

Culti Milano

Dovalue

Intred

Nova Re

Tiffany

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centraliUE - Riunione dell'EurogruppoTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: BilancioIVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione annuale - Versamento dell’imposta relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.Tassa vidimazione libri sociali - Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.UE - Riunione EcofinFOMC - Inizia la riunione di politica monetaria- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: BilancioFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellBOJ - Inizia la riunione di politica monetaria- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancioACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaioConferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione - La Banca d'Italia e l'Università Bocconi - BAFFI CAREFIN organizzano la seconda edizione di una conferenza biennale su "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione". L'evento sarà ospitato dalla Banca d'Italia presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l'educazione monetaria e finanziariaBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: BilancioBanca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; Titoli di debitoGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodoEconomia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna