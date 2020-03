Borsa di New York centra rimbalzo in apertura

Dow Jones

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -, dopo aver accusato ieri la peggior performance da oltre trent'anni . Ilapre in rialzo del 2,48%; in forte aumento anche lo, che con il suo +2,93% avanza a quota 2.456,01 punti. Balza in alto il(+3,07%), come l'S&P 100 (2,9%).Il dato dellaappena uscito è risultato, ma quello dellemolto gli operatori., con qualche opportunità offerta da ricoperture.(+4,09%),(+3,70%) e(+3,25%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+10,27%),(+6,49%),(+5,38%) e(+5,11%).La peggiore è, che avvia le contrattazioni a -1,14%.Al top tra i, si posizionano(+12,90%),(+12,87%),(+5,94%) e(+5,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,97%.