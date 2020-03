Brilla il mercato americano

Dow Jones

Liberty Global

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, dopo il dato sulla produzione industriale migliore delle stime e l’annuncio della Fed di iniettare nuova liquidità nel sistema. Il, ha detto che ", ma non vuole chiuderli".- ha spiegato durante la conferenza stampa alla Casa Bianca sulla gestione dell'emergenza legata al Covid-19 - ma "".Tra gli indici statunitensi, ilche mostra un balzo del 3,04%; sulla stessa linea, avanza con forza lo, che continua gli scambi a 2.491,26 punti. Ottima la prestazione del(+5,2%), come l'S&P 100 (4,7%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+11,49%),(+6,72%) e(+5,21%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,46%.Al top tra i(+17,32%),(+10,47%),(+8,94%) e(+8,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,71%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,40%.Al top tra i, si posizionano(+14,09%),(+13,49%),(+11,84%) e(+11,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,40%.In caduta libera, che affonda del 7,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,78 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,75%.