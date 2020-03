Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scivola in rosso dopo una mattinata nel complesso buona. resta alta laed ogni recupero va attribuito a, mentre restadei mercati finanziari per le ricadute economiche dell'emergenzaPioggia di vendite sull', che scambia con una pesante flessione dell'1,69%., che si attesta a +275 punti base, con un deciso aumento di 21 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,36%.sotto pressione, con un ribasso dell'1,14%, peggio, che affonda dell'1,70%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,02%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+5,58%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,90%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,48%.Su di giri(+3%).La peggiore si conferma(-6,82%) dopo l'annuncio della chiusyra degli stabilimenti,.Pesante, che segna una discesa di ben -4,85 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento del 4,83%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,05%.Tra i(+6,40%). Giù( -6,61%).