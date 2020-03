Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa dopo Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Aiuta il mercato statunitense dove si registrano scambi in forte rialzo per loPioggia di vendite sull', che scambia con una pesante flessione dell'1,81%. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,71%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 28,84 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +269 punti base, aumentando di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,23%.su di giri(+2,48%), buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,35%, e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,19%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo del 2,99%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 16.792 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,09%); in denaro il(+0,95%).Buona la performance a Milano dei comparti(+7,38%),(+6,96%) e(+6,10%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,85%),(-2,16%) e(-1,05%).di Milano, troviamo(+10,76%),(+8,69%),(+8,35%) e(+7,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,29%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,48%.Affonda, con un ribasso del 4,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,21%.di Milano,(+13,10%),(+7,99%),(+7,63%) e(+7,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,51%.Crolla, con una flessione del 7,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,20%.