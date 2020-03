Wall Street chiude una giornata da dimenticare. Peggior calo da 1987

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

informatica

energia

Boeing

Travelers Company

Home Depot

Intel

Moderna

American Airlines

Viacom

Wynn Resorts

Western Digital

Applied Materials

Ross Stores

(Teleborsa) -, chiudendo una seduta drammatica, nonostante gli aiuti e. Ilaccusa un ribasso del 12,93%; sulla stessa linea, loha archiviato la seduta a 2.386,13 punti. In netto peggioramento il(-12,19%), come l'S&P 100 (-11,6%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-13,99%),(-13,91%) e(-13,63%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -23,81%.Lettera su, che registra un importante calo del 20,81%.Affonda, con un ribasso del 19,79%.Crolla, con una flessione del 18,04%.Tra idel Nasdaq 100,(+24,37%),(+11,25%) e(+3,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -24,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 20,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 20,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 20,11%.