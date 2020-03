Fed e Piano Trump fanno volare Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

informatica

DOW

Travelers Company

Intel

Wal-Mart

Boeing

Walt Disney

McDonald's

Stericycle

Altera

KLA-Tencor

Citrix Systems

Marriott International

Bed Bath & Beyond

Tripadvisor

Ross Stores

(Teleborsa) -, che chiude in rally, sull'onda deglie del. Chiude in deciso rialzo il(+5,2%), che raggiunge i 21.237,38 punti; sulla stessa linea, in forte aumento lo, che con il suo +6% termina a quota 2.529,19 punti. In netto miglioramento il(+6,46%), come l'S&P 100 (5,9%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+13,11%),(+8,39%) e(+6,77%).Al top tra i(+20,86%),(+13,31%),(+12,26%) e(+11,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,39%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.(+20,28%),(+18,16%),(+15,54%) e(+15,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,94%.Seduta drammatica per, che crolla del 10,67%.Sensibili perdite per, in calo del 7,20%.In apnea, che arretra del 5,91%.