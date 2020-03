Saipem acquista azioni proprie e conclude il piano di buy-back

Saipem

(Teleborsa) -comunica di aver acquistato nel periodo dal 13 al 17 marzo 2020 compresi,(pari allo 0,785% del capitale sociale) al prezzo medio di 2,0775 euro per azione, per un controvalore complessivo di 16.505.959 euro (comprensivo di commissioni e tasse).La società precisa anche che, attraverso le descritte operazioni,avviato in data 13 marzo 2020, nell'ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019.Pertanto, tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio all'avvio del programma (n. 14.724.205 azioni proprie, pari allo 1,46% del capitale sociale) e degli acquisti di azioni proprie effettuati in esecuzione del piano di buy-back, alla data odierna Saipem detiene n. 22.658.285 azioni proprie, rappresentative del 2,241% del capitale sociale.Intanto oggi in Borsa, la società fa un passo in avanti, portando a casa un timido +0,44%.