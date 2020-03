Wall Street prosegue scambi in rally

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo esser passata in territorio positivo, sulla scia delle, che ha assicurato il massimo deglie l'sui vaccini per il coronavirus. Ilfa un balzo del 2,28% e lodel 2,44% a quota 2.456,63 punti. In netto miglioramento il(+4,28%), come l'S&P 100 (2,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+6,38%),(+5,91%) e(+4,45%). Nel listino, i settori(-3,01%) e(-1,38%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+10,64%),(+9,08%),(+8,59%) e(+6,88%).La peggiore è, che prosegue le contrattazioni con un ribasso del 9,62%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,2 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,64%.Sensibili perdite per, in calo del 3,63%.Tra i(+24,88%),(+22,08%),(+21,98%) e(+16,81%).Resta sotto pressione, che continua la seduta con un -11,37%.In apnea, che arretra del 7,76%, e di, che mostra una caduta del 7,28%.