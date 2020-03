A picco Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

materiali

utilities

Travelers Company

McDonald's

Intel

Boeing

Walt Disney

3M

Caterpillar

Exxon Mobil

Wynn Resorts

Marriott International

Illumina

Moderna

Mattel

Dish Network

Bed Bath & Beyond

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,49%; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che retrocede a 2.350,78 punti, in netto calo del 2,43%. Variazioni negative per il(-1,41%), come l'S&P 100 (-2,5%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,73%),(-3,68%) e(-3,61%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,61%),(+2,92%),(+2,42%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,41%.In caduta libera, che affonda del 7,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,09 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,76%),(+11,80%),(+8,53%) e(+5,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,29%.Sensibili perdite per, in calo del 12,28%.In apnea, che arretra del 9,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,38%.