Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Intanto il mercato americano mostra scambi in ribasso.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,067. L'continua gli scambi a 1.483,6 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,86%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 23,76 dollari per barile, in forte calo del 5,79%.Invariato lo, che si posiziona a +196 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,62%.svettache segna un importante progresso del 3,70%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,14%, e vola, con una marcata risalita del 5,01%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,71%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 17.172 punti. Balza in alto il(+2,63%), come il FTSE Italia Star (2,7%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+11,07%),(+7,67%) e(+7,40%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-5,31%) e(-1,88%).di Milano, troviamo(+19,12%),(+11,72%),(+11,67%) e(+8,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,72%.Scivola, con un netto svantaggio dell'8,39%.Seduta drammatica per, che crolla del 7,35%.Sensibili perdite per, in calo del 6,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+19,47%),(+18,89%),(+15,11%) e(+11,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,48%.In apnea, che arretra del 5,42%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,35%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,67%.