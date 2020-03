Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

vendite al dettaglio

immobiliare

alimentare

BPER

STMicroelectronics

Atlantia

Juventus

Campari

Snam

Italgas

Pirelli

Datalogic

Fincantieri

MARR

Technogym

Cattolica Assicurazioni

Guala Closures

Maire Tecnimont

Ivs Group

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima giornata delle borse europee, dove sembra ritornare fiducia dopo le misure messe in atto da parte di banche centrali e governi per attenuare l'impatto dell'epidemia da coronavirus.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno del 2,01%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,42%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,64%. Aiuta la mossa decisiva della BCE con un nuovo piano di acquisti da 750 miliardi di euro exploit di, che mostra un rialzo del 4,73%, su di giri(+1,78%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,24%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,40% sul; quasi ignorando il taglio delle stime di crescita del FMI a causa degli effetti della pandemia Si distinguono a Piazza Affari i settori(+8,09%),(+7,42%) e(+5,93%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -5,77%.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 9,06%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'8,75%.In primo piano, che mostra un forte aumento dell'8,04%.Decolla, con un importante progresso del 7,32%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 4,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,49%.del FTSE MidCap,(+14,78%),(+13,99%),(+11,25%) e(+9,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.In caduta libera, che affonda del 2,02%.scende dell'1,01%.