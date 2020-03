Wall Street resta al palo in apertura

Dow Jones

Dish Network

(Teleborsa) -, che tentenna in apertura, con gli indici che si muovono a due velocità. I Future USA avevano già perso smalto nel corso della mattinata europea.Il mercato americano beneficia dell'ampio- Trump si è detto convinto che il Congresso approverà tutti gli aiuti per fronteggiare la crisi - e dei numerosii (oggi Cina e Norvegia) a sostegno della liquidità. Tuttavia,che non consentono al mercato di portare avanti il movimento di recupero.A New York,ilche si attesta a 19.968 punti (-0,64%); sulla stessa linea loche cede lo 0,74%. Buona la prestazione del(+0,34%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,85%) e(+0,85%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,24%),(-1,82%) e(-1,36%).Al top tra i(+5,25%),(+2,52%),(+2,26%) e(+2,13%).La più sacrificata è, che scivola del 5,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,39%.Affonda, con un ribasso del 3,17%.Crolla, con una flessione del 3,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,13%),(+6,68%),(+6,17%) e(+5,54%). Dal lato opposto, che segna un -9,14%.