ASTM acquista azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 16 maggio 2019,, dal 19 al 20 marzo 2020 compresi,(pari allo 0,09805% del capitale sociale), al prezzo medio di 13,0586 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.799.113,34 euro.Dall'avvio del piano di acquisti,la società attiva nel settore delle infrastrutture ha acquistato 300.472 azioni proprie (pari allo 0,21384% del capitale sociale) per un controvalore totale di circa 6.319.000 euro.A seguito degli acquisti sopra menzionati ASTM detiene complessivamente 10.102.708 azioni proprie pari al 7,1898% del capitale sociale, di cui 7.931.800 azioni direttamente, 21.500 azioni indirettamente tramite ATIVA S.p.A. e 2.149.408 indirettamente tramite la controllata SINA S.p.A..A Milano, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,57%.