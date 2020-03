Borsa di Milano chiude in ribasso assieme agli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

