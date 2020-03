Calo nei mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, seguendo le orme delle principali Borse europee, con l'attenzione degli investitori che rimane rivolta sull'. Nel pomeriggio si riuniranno in teleconferenza i ministri finanziari dei 27 Stati membri UE per discutere le misure da prendere contro questa pandemia.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Dal fronte macro è atteso un aggiornamento della. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,16%.(Light Sweet Crude Oil) (-2,43%), che ha toccato 22,08 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +202 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,64%.sensibili perdite per, in calo del 3,37%. In apnea, che arretra del 4,29%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,69%. A Milano, forte calo del(-3,5%), che ha toccato 15.181 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,83% sul precedente.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-5,35%),(-4,79%) e(-3,76%).di Milano, troviamo(+4,34%),(+3,45%),(+3,14%) e(+1,48%).Giù, che continua la seduta con -12,92%.Soffre, che evidenzia una perdita del 6,30%.Preda dei venditori, con un decremento del 6,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,30%),(+5,13%),(+4,61%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,80%.Affonda, con un ribasso del 6,62%.Crolla, con una flessione del 6,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,34%.